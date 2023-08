All’Olimpico, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, La Lazio rimedia la seconda sconfitta stagionale. Il Genoa si impone 0-1 con una rete di Retegui a metà primo tempo. Reazione confusa e sfortunata degli uomini di Sarri che non riescono a trovare il pari. Testa alla sfida col Napoli.

Lazio-Genoa 0-1: sintesi e moviola

Si parte!

3′ – OCCASIONE PER IL GENOA! Retegui schiaccia di testa in area, blocca Provedel

12′ – OCCASIONE PER IL GENOA! Cross sbagliato dalla sinistra di Vasquez, palla che si stampa sulla traversa

16′ – GOL DEL GENOA! Retegui batte Provedel di testa su una respinta centrale di Provedel su un tiro dalla distanza

34′ – La Lazio non riesce a reagire, nulla da segnalare nell’area di Martinez

44′ – EPISODIO DUBBIO! Zaccagni viene colpito in area, per Marinelli e VAR non è rigore. Molti dubbi

45′ – Sono sei i minuti di recupero

51′ – Finisce il primo tempo

45′ – Inizia la ripresa

49′ – OCCASIONE LAZIO! Zaccagni ci prova in diagonale, palla fuori di poco

51′ – ALTRA OCCASIONE PER LA LAZIO! Miracolo di Martinez su un lob di Luis Alberto

62′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Zaccagni vicinissimo al pareggio su una punizione a due dal limite

65′ – TRAVERSA DI IMMOBILE! Ciro colpisce un clamoroso legno a tu per tu con Martinez

77′ – Spinge la Lazio alla ricerca del pareggio

90′ – Si entra nel recupero

98′ – Finisce qui. Secondo KO per gli uomini di Sarri

Lazio-Genoa 0-1: risultato e tabellino

RETEGUI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (65′ Pellegrini); Kamada (65′ Vecino), Cataldi (79′ Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (65′ Isaksen), Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Furlanetto, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Sana Fernandes. All.: Sarri

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino.

AMMONITI: Cataldi, Malinovskyi, Frendrup, Zaccagni, Immobile

ESPULSI