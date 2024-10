Lazio Genoa, le pagelle di Noslin: «guizzo da campione, ma manca qualcosa»

Lazio Genoa è stata sbloccata dalla rete di Noslin. L’ex Hellas Verona è stato decisivo per aprire la strada al successo biancoceleste

Protagonista del gol che sbloccato l’ultima giornata di Serie A tra Lazio e Genoa, Noslin è stato premiato dai quotidiani con voti elevati. Seconda rete in stagione per l’ex Hellas Verona che nonostante qualche difficoltà, dettata anche dalla squalifica in Europa League, sta provando a conquistarsi il suo spazio nelle gerarchie di mister Baroni.

Queste le pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Un gol bellissimo che pesa davvero tanto. Altre iniziative interessanti, ma il giallo che prende nel primo tempo lo frena un po’».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Mezzo voto in più per il gol: tunnel, fi nta di corpo, slalom anche su… Tavares, angolino centrato. Aveva iniziato sbagliando tutto. Un rosso rischiato».

TUTTOSPORT 7 – «Titolare a sorpresa, subito decisivo: tunnel a Sabelli prima del piazzato all’angolino».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Richiamato per l’emergenza causata dall’indisponibilità di Zaccagni, apre il tris biancoceleste con un gol capolavoro: tunnel a Sabelli e anticipo delizioso su Vogliacco prima del tiro a giro identico a quelli del capitano sostituito».

IL CORRIERE DELLA SERA 7 – «Venti minuti di nulla, poi un guizzo da campione che stappa la partita. Un «golazo» per ideazione ed esecuzione. Deve conquistare la continuità».