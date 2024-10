Lazio Genoa, i precedenti tra Baroni e Gilardino

Lazio Genoa, alla vigilia della partita contro i liguri ripercorriamo i precedenti tra i due tecnici: il dato

Archiviata la partita con il Twente che consente alla Lazio di blindare il primato in Europa League, domani la squadra di Baroni torna in campo per riconfermarsi contro il Genoa. Oltre i calciatori i protagonisti della partita saranno senza dubbio anche i due tecnici ossia Baroni e Gilardino.

Alla vigilia della partita, i due tecnici ad oggi si affrontano per la terza volta in carriera, e i due precedenti vedevano i due sulle panchine di Genoa e Verona e a vincere è stato il tecnico dei liguri per tutte e le due volte