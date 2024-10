Lazio-Genoa, i precedenti della partita con i liguri

Lazio Genoa, alla vigilia della partita casalinga contro i liguri ripercorriamo tutti i precedenti della sfida tra le due compagini

Finalmente ci siamo, domani torna in campo la Lazio di Baroni che vuole rilanciarsi anche in campionato dopo aver riscattato la sconfitta con la Juventus nel match di Europa League con il Twente. Domani i biancocelesti sfideranno il Genoa di Gilardino per la 128°volta nella storia, divisa in 104 in serie A, 16 in serie B e 7 in Coppa Italia di cui l’ultimo il 5 dicembre scorso agli ottavi di finale. Il bilancio al momento per quanto riguarda la serie A è il seguente ossia 43 vittorie Genoa, 26 pareggi e 35 successi biancocelesti