Lazio Genoa, i convocati di Gilardino in vista della sfida dell’Olimpico: la lista

Lazio Genoa, alla vigilia della partita con i biancocelesti il tecnico ligure ha reso nota la lista dei convocati

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domani torna in campo la Lazio vogliosa di riscattarsi e confermarsi contro un Genoa in difficoltà e in emergenza. A proposito della squadra ligure Gilardino in attesa di Balotelli ha reso nota la lista dei convocati

Portieri: Leali, Sommariva, Stolz.

Difensori: Ahanor, Bani, De Winter, Marcandalli, Martin, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Thorsby.

Attaccanti: Accornero, Ankeye, Ekhator, Pinamonti.