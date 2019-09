Lazio-Genoa, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Lazio-Genoa, match valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Lazio-Genoa / Dopo la sfida contro l’Inter nel turno infrasettimanale, la Lazio dovrà affrontare il Genoa domenica alle 15. La squadra di Simone Inzaghi vuole ripartire, un po’ come fatto contro il Parma: anche la scorsa settimana, i capitolini erano reduci dalla sconfitta contro la Spal in campionato, a cui si era aggiunta quella con il Cluj in Europa League. Per i biancocelesti si tratterà del terzultimo appuntamento di questo primo tour de force stagionale: giovedì all’Olimpico arriverà il Rennes, mentre la trasferta di Bologna chiuderà il cammino prima della seconda sosta per le Nazionali. La diretta esclusiva della gara sarà affidata a Sky, con la possibilità di vedere il match anche in streaming su Sky Go.

Con DAZN 3 partite di Serie A TIM. a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Attiva il tuo mese gratis entro il 6/10/2019

Lazio-Genoa, la seduta d’allenamento

Completato il primo dei due allenamenti a disposizione della Lazio per preparare la gara contro il Genoa. Il tecnico Simone Inzaghi può contare su tutti i calciatori in rosa, l’infermeria è completamente vuota. Radu ha smaltito l’influenza, riprenderà il posto da titolare a sinistra di Acerbi. Nel centro-destra dovrebbe essere utilizzato Luiz Felipe, in ballottaggio con Vavro e Bastos. Altro dubbio sulla corsie esterne: a destra Marusic (squalificato in Europa League) è favorito su Lazzari, mentre a sinistra quasi sicuramente tornerà Lulic. A centrocampo confermati Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Lucas Leiva che invece contenderà la maglia da titolare a Parolo.

IN ATTACCO TORNA IMMOBILE – Dopo la panchina di San Siro, Immobile si riprende il centro dell’attacco. Il bomber napoletano avrà al suo fianco uno tra Correa e Caicedo, entrambi in forma e scalpitanti. L’argentino parte di poco avanti rispetto l’ecuadoriano, ma in ogni caso ci sarà un avvicendamento a partita in corso.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Barreca; Kouamé, Pinamonti.