Lazio Genoa, un dato si rivela interessante! Appuntamento a stasera: il punto

Lazio Genoa, un dato importante è comune ad ambedue le squadre! A brevissimo andrà in scena il match dell’Olimpico. La situazione

Alle ore 20:45, Lazio e Genoa scenderanno in campo per il 23° turno del campionato di Serie A. Un match che si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a fare punti. Una statistica interessante riguarda i precedenti tra le due formazioni. Negli ultimi 15 confronti disputati all’Olimpico le compagini non hanno mai pareggiato.

La Lazio non conosce il pareggio in casa del Genoa

Il dato positivo per la Lazio è che nelle ultime 15 sfide in casa, i biancocelesti hanno vinto ben 9 volte, perdendo in 6 occasioni. Un dato che testimonia la solidità della squadra di casa negli scontri diretti contro il Genoa. La squadra biancoceleste ha vinto sette delle ultime nove partite contro il club ligure all’Olimpico, un dato che fa ben sperare per la squadra di Maurizio Sarri!

L’importanza della vittoria per la Lazio

Con una statistica favorevole e la voglia di continuare la corsa verso le posizioni alte della classifica, la Lazio non può permettersi di abbassare la guardia. Il Genoa di Daniele De Rossi cercherà di invertire questa tendenza, ma i biancocelesti sembrano pronti a fare valere la loro forza in casa.

