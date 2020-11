Lazio, Garlaschelli: «Squadra non bella come l’anno scorso, ma può puntare alle prime quattro»

Renzo Garlaschelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei: le parole dell’ex Lazio

Renzo Garlaschelli, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei:

«Vida ha giocato da infetto per metà partita. È assurdo che il tampone sia arrivato così in ritardo. Hanno interrogato Pulcini, speriamo che il discorso finisca in una bolla di sapone e si risolva tutto. Purtroppo non credo ci saranno sorprese quest’anno. Juve e Inter sono le favorite. Stadi vuoti? Senza pubblico è diverso, io non ho mai giocato senza tifosi. Mi annoio quando vedo le partite non della mia squadra. Però bisogna andare avanti. La Lazio non è bella come l’anno scorso, ma può puntare alle prime quattro».