Lazio, Garlaschelli: «I biancocelesti mi sono parsi un po’ frenati»

L’ex biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha espresso il suo parere riguardo il pareggio nel derby

Renzo Garlaschelli ha fatto parte della Banda Maestrelli, conquistando nel 1974 il primo Scudetto della storia della Lazio.

Nella sua esperienza biancoceleste ha vissuto in prima persona la stracittadina contro la Roma e per questo, ai microfoni della radio tematica laziale, ha detto: «Nel derby la Lazio non si è espressa sui suoi consueti livelli, ma sono rimaste invariate le distanze dalle altre in classifica quindi ben venga il pareggio. I biancocelesti mi sono parsi un po’ frenati: dopo 11 vittorie consecutive, può accadere un episodio simile. La giornata negativa capita a qualsiasi squadra. Ora la squadra di Inzaghi è attesa da Spal, Hellas Verona e Parma: queste tre prossime gare potrebbero consentire alla prima squadra della Capitale di continuare a mantenere un buon margine sulle inseguitrici. Sappiamo che nel campionato italiano può accadere qualsiasi cosa: gli scaligeri, in particolare, sono molto temibili. La squadra di Juric sta mettendo in mostra un buon calcio».