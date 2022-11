Lazio, ora il post Europa non è più un tabù: i numeri

I numeri delle partite giocate dopo l’Europa League dimostrano la crescita della Lazio in questa stagione: i dettagli

Un’eliminazione che ancora brucia e fa discutere. Sicuramente può essere descritta così l’avventura in Europa League della Lazio. Ci sono però dei numeri che evidenziano la crescita dei biancocelesti in questa stagione.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, nelle gare post Europa, i capitolini hanno avuto una media punti molto alta: media punti di 2,2 a partita per gli uomini di Sarri, addirittura meglio di quella complessiva delle 15 giornate (30 punti in classifica, media di 2 ogni 90 minuti). L’unico inciampo è stato quello inatteso con la Salernitana. Il pari è invece arrivato con l’Udinese. Per il resto sono arrivate solo vittorie: Verona, Cremonese, Fiorentina r Roma. Insomma, un segnale di non poco conto.