Lazio, Gaia invita a non mollare: «Torneremo migliori di ieri e sarà un’emozione» FOTO

Torneremo e saremo migliori di ieri…questo momento ci sta facendo capire che non dobbiamo mai dare per scontato niente nella vita …stare insieme sarà un emozione…sarà tutto ancora più bello…torneremo ad occupare quelle sedie in lacrime ….E’ dura per tutti quelli che stanno osservando le regole a casa …per le famiglie che soffrono.. per i dottori.. per chi lavora con la paura…ma vinceremo…soffrendo…ma ce la faremo ! #Forza Italia non molliamo e forza Lazio che 2019/20 incredibile 💙 #andràtuttobene #nonmolliamo