Lazio, la gaffe di Caressa: «Biancocelesti in pratica già fuori»

Durante la telecronaca di Real Madrid Atalanta, il commentatore Fabio Caressa si è lasciato sfuggire una gaffe sulla Lazio

Alla vigilia della sfida dell’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Lazio, un’altra italiana è stata impegnata nel ritorno degli ottavi di Champions League. Si tratta dell’Atalanta, sconfitta in trasferta dal Real Madrid per 3-1 e eliminata dalla competizione.

Durante la telecronaca del match per Sky Sport, il commentatore Fabio Caressa si è lasciato sfuggire una gaffe. Dopo aver affermato: «Non c’è un’italiana tra le prime 8 di Champions», il giornalista è stato ripreso da Beppe Bergomi, che gli ha ricordato: «Aspettiamo, c’è ancora la Lazio». Caressa ha risposto: «Sì, ma dovrebbe vincere 4 a 0. Tendenzialmente è fuori», dando per spacciati i biancocelesti. E’ vero, le possibilità di passare il turno sono pochissime: ma col calcio e, soprattutto, con la Lazio, non si sa mai.