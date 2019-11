Lazio, Gabriele Pulici ricorda il papà Felice – FOTO

A quasi un anno dalla scomparsa di Felice Pulici, il figlio Gabriele ricorda su Twitter l’inizio del calvario in ospedale del grande portiere biancoceleste. Il 16 dicembre dello scorso anno il giocatore,allenatore e dirigente della Lazio si spegneva all’età di 73 anni.

Oggi iniziava il tuo calvario in ospedale prima che te ne andassi. Ma soprattutto in quel mese, per come hai combattuto, sei stato un esempio per tutti noi.

TVB papà 💪🏻💪🏻

— Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) November 15, 2019