Futuro Sarri, l’eventuale addio passa nelle mani del tecnico. Ci sono due offerte sul piatto per il futuro dell’allenatore biancoceleste

Nel tardo pomeriggio di ieri è apparsa una nota ufficiale della Lazio, che smentisce qualsiasi tipo di speculazione riguardo al futuro di Maurizio Sarri, con voci frequenti che parlavano del suo esonero.

Come riporta l’edizione odierna del Il Messaggero, la mossa della società sarebbe chiara. Il futuro è in mano a qualunque decisione del tecnico, che secondo il quotidiano, avrebbe in ballo due offerte: una dall’estero ed un suggestivo ritorno a Napoli.