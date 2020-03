Lazio, il tuo futuro è in buone mani FOTO

Nelle formazioni stilate da The Korner, in base all’anno di nascita, i giovani che giocano nella Lazio sono presenti

Nei momenti di difficoltà, come quello che sta vivendo l’Italia e tutto il mondo a causa del virus pandemico, è facile guardare indietro e farsi prendere dallo sconforto ma bisogna pensare al futuro con positività.

Anche la Lazio sta già pensando al futuro, tra programmazione dei prossimi allenamenti e rinnovi in vista. I biancocelesti non si danno per vinti e, come dimostra il post di The Korner, puntare sui giovani ha dato e darà buoni frutti. La pagina Instagram, incentrata sul mondo del calcio, ha stilato le migliori formazioni con i giocatori nati dal 1995 al 1999 e tra i calciatori inseriti, ci sono Strakosha, Luiz Felipe e Milinkovic. Tre pilastri dell’attuale rosa che possono dare ancora tanto alla causa biancoceleste. Queste tre stelline si sono prese la scena e segneranno le prossime annate laziali.