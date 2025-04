Lazio, il futuro di Baroni si decide ora: dieci giorni per ottenere la riconferma, tutti i dettagli

Nelle ultime settimane in casa Lazio è stato messo in discussione anche il nome di Marco Baroni, con il futuro ancora da scrivere

L’avvio di stagione della Lazio sembrava aver spazzato via ogni dubbio riguardo la posizione di Marco Baroni, arrivato nello scetticismo generale della piazza biancoceleste che però, ha dovuto ricredersi in men che non si dica visti i risultati ottenuti.

Ora quel momento magico sembra essere svanito, con la Lazio che non vince da tre partite consecutive in casa e che sta seriamente compromettendo la qualificazione alla prossima Champions League. E’ proprio per questo che bisogna ritrovare una scossa immediata, con Marco Baroni che si gioca il suo futuro nei prossimi 10 giorni. Come analizzato dal Messaggero infatti, le sfide contro Atalanta, Bodo Glimt e Roma saranno decisive per conoscere le sorti del mister.