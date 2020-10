Lazio verso il Bruges, Inzaghi ritrova Milinkovic. Assente Strakosha

La Lazio si allena in vista della gara di mercoledì contro il Bruges. Inzaghi ritrova Milinkovic e Marusic

La Lazio pensa già al Bruges. Nel giorno dell’antivigilia, una buona notizia per Simone Inzaghi: Milinkovic è tornato in gruppo. Rimasto fuori per una contusione, il Sergente è pronto a riprendersi il posto nel centrocampo biancoceleste. Insieme a Marusic ha svolto questa mattina un lavoro differenziato, per poi unirsi agli altri per continuare con degli esercizi di tecnica.

A non vedersi in campo, invece, sono Leiva (uscito prima dal campo dell’Olimpico, contro il Bologna); Escalante, Cataldi, Strakosha e Luiz Felipe.

È ancora presto però per parlare di formazione: le prove tattiche, infatti, scatteranno domani, nella giornata di rifinitura.