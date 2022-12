Lazio, oggi seduta pomeridiana a Formello: i dettagli

Oggi seduta pomeridiana in quel di Formello per i biancocelesti, dopo qualche giorno di doppio allenamento: ecco il programma

Oggi seduta pomeridiana in quel di Formello per la Lazio, dopo qualche giorno di doppio allenamento per gli uomini di Sarri.

I capitolini si alleneranno fino a sabato nel centro sportivo per poi partire domenica in Turchia. Come sottolineato da Il Tempo, occorre capire se in ritiro saranno presenti anche i due reduci dal Mondiale Vecino e Milinkovic.