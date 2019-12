Lazio, domani allenamento a porte aperte FOTO

Domani alle 15 la Lazio tornerà sui campi di Formello e ci saranno anche i tifosi. La società ricorda l’appuntamento su Instagram

Era stato annunciato la settimana scorsa ed è stato ricordato ora tramite un post su Instagram: domani alle ore 15:00 ci sarà l’occasione di assistere alla ripresa degli allenamenti della Lazio e di stare vicino ai propri beniamini.

I cancelli di Formello si apriranno per festeggiare tutti insieme il trofeo appena vinto da Inzaghi & Co., e per dimostrare ancora una volta quanto amore circola attorno a questo collettivo. Sciarpe, bandiere e tanto affetto invaderanno il centro sportivo per caricare i biancocelesti in vista dell’ostica trasferta di Brescia: società e tifosi ancora insieme per lottare fianco a fianco.