Lazio, Focolari BACCHETTA Tudor: «Sono stati sbagliatissimi i cambi, ecco perchè» Le parole del giornalista

Intervistato dai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, ha commentato il pareggio tra Inter e Lazio:

«Sono stati sbagliatissimi i cambi. Do grandi meriti a Tudor sino al ’86, poi mi deve spiegare perché fa entrare Felipe Anderson al posto di Pellegrini, o Luis Alberto agli ultimi minuti se non serve, e ancora Cataldi al posto di Gila. Si tratta di cambi assurdi. Fino al ’86 Tudor aveva fatto vedere una Lazio importante, benissimo Kamada che pensavo fosse una sega totale e invece Tudor l’ha rigenerato. Su Castellanos? Lo stesso di prima, scarso era prima e scarso è adesso. Quello che ha fatto all’80 esimo è grave, basta che metteva la palla laterale e avrebbe fatto gol, è un errore che è costato la vittoria alla Lazio. Invece i cambi all”80 sono stati inspiegabili. Luis Alberto non si può mettere agli ultimi 10 minuti, perché di solito gioca ai primi ’80 ed esce agli ultimi ’10. Ma l’errore più grave è togliere Gila e mettere Felipe Anderson come terzino spostando Casale al centro della difesa. Tudor buon allenatore, ma quando vuole fare il fenomeno con i cambi no. La Lazio alla fine con Tudor ha fatto un cammino buonissimo, io che non vedevo l’ora che Kamada andasse via, ora penso che sia il momento di riscattarlo»