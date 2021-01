Lazio Fiorentina, DAZN o Sky? Ecco dove seguire la gara

Lazio-Fiorentina, TV e streming: ecco dove vedere la gara dell’Olimpico in programma per mercoledì 6 gennaio, alle ore 15.00

Non è un buon momento per la Lazio. La classifica è impietosa, le logiche del gioco di squadra non sembrano funzionare più e il 2021 si è aperto con l’ennesimo pareggio. Inzaghi predica la calma, ma l’inversione di marcia è necessaria: mercoledì i capitolini sfideranno la Fiorentina, tra le mura casalinghe dell’Olimpico.

Ma dove seguire la gara? Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà visibile per tutti gli abbonati sulle smart tv compatibili o attraverso l’app.