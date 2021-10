Lazio Fiorentina, tamponi gratis per i tifosi: ecco come fare

Tamponi gratuiti per i tifosi, nel pre partita di Lazio-Fiorentina. Di seguito le modalità per accedere al servizio

La Lazio mette a disposizione tamponi gratuiti, prima della gara contro la Fiorentina. Sul sito ufficiale, sono state rese note le modalità per accedere al servizio. Eccole di seguito riportate:

«La S.S. Lazio comunica che i tifosi che hanno acquistato il biglietto in modalità NON TAMPONATO per la partita Lazio-Fiorentina del 27 ottobre 2021, potranno usufruire del servizio “tamponi gratis” dalle ore 15 alle ore 19 dello stesso giorno nei pressi della Sfera Grande di A. Pomodoro in Piazzale Della Farnesina.

Il servizio sarà svolto dalla società EVO JOB che utilizzerà personale specializzato.

Il risultato verrà inviato direttamente sul cellulare del titolare del biglietto e consentirà l’accesso allo stadio in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative covid».