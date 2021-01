Lazio Fiorentina, sfida tra attacchi spuntati: il dato stagionale in A

Lazio Fiorentina, sfida tra attacchi spuntati: il dato in Serie A

La Lazio di Inzaghi si appresta ad affrontare la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A. Con 23 gol segnati i biancocelesti sono nettamente al di sotto delle medie realizzative del ultime stagioni, con Immobile a quota 10 reti ma soltanto 7 giocatori ad aver timbrato il cartellino in questa stagione. D’altro canto la Fiorentina sta trovando la via della rete specialmente con il giovanissimo Vlahovic, ma sta palesando numero piuttosto negativi a fase offensiva: la Viola è rimasta a secco di gol per ben sei occasioni in questo campionato, peggio ha fatto soltanto il Parma che non ha trovato il gol in sette occasioni. I padroni di casa si aggrapperanno al bomber-certezza: Immobile è andato in doppia cifra con la divisa capitolina per la quinta stagione di fila. A riuscirci in precedenza era stato solo Beppe Signori dal 1992 al 1997.