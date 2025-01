Lazio Fiorentina, problema all’occhio per Romagnoli: la ricostruzione e le sue condizioni

Lazio Fiorentina, il difensore biancoceleste ha riportato un problema all’occhio nello scontro con Ranieri. Cosa è successo

Alessio Romagnoli è rimasto contuso in seguito allo scontro in area di rigore con Ranieri. Il difensore della Lazio, che ha avuto la peggio, ha probabilmente ricevuto una ditata in un occhio e nei momenti successivi al colpo faceva fatica a vedere.

Il contatto, però, è troppo debole e non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Successivamente, Romagnoli si è ripreso ed è pronto a continuare l’assalto alla Fiorentina in questi minuti finali.