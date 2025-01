Lazio, con la Fiorentina occhio alla squalifica: due calciatori rischiano di saltare la trasferta di Cagliari

Lazio, alla vigilia della sfida contro i viola i biancocelesti devono fare attenzione alla squalifica in vista della trasferta sarda

Archiviata l’importante e preziosa vittoria di giovedì contro la Real Sociedad, per la Lazio è tempo di proiettarsi alla sfida di questa sera contro la Fiorentina che sarà fondamentale per rimanere in scia Champions. La partita contro i toscani vale doppio, perchè la squadra di Baroni deve fare attenzione anche alle possibili squalifiche.

In vista della partita di lunedì prossimo con il Cagliari di Nicola, i biancocelesti rischiano di fare a meno di ben due calciatori, si tratta di Isaksen e Rovella entrambi diffidati e qualora venissero ammoniti salterebbero l’incontro.