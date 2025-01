Lazio-Fiorentina, stabilita la telecronaca e il commento tecnico di Dazn

Lazio-Fiorentina, alla vigilia della partita contro i toscani l’emittente streaming stabilisce la coppia che racconterà la sfida: ecco chi saranno

Archiviata la vittoria con la Real Sociedad, la Lazio non ha tempo di rifiatare che deve subito concentrarsi in campionato visto che domani sera all’Olimpico arriva la Fiorentina. Il match dei biancocelesti avverrà alle 20.45 e sarà fondamentale per la corsa consolidata alla zona Champions, e sarà commentata dalla coppia Dazn formata da Mancini e Andrea Stramaccioni