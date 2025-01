Lazio Fiorentina, i precedenti tra Baroni e Palladino: il dato

Lazio Fiorentina, alla vigilia della gara interna contro la formazione viola ripercorriamo tutti i precedenti incroci tra i due tecnici

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, questa sera torna in campo la Lazio la quale ha l’obiettivo obbligatorio di non fallire, per rimanere nella scia della lotta Champions e per farlo deve avere la meglio sulla Fiorentina di Palladino, vogliosa di rilancio. Oltre i calciatori, tra i protagonisti della partita ci saranno anche i due tecnici ossia Baroni e Palladino i quali questa sera si incroceranno per la 5°volta in carriera.

Il loro bilancio al momento è il seguente ossia: due vittorie per Palladino tra cui anche quella che fece scalpore e polemiche di andata al Franchi, un pareggio e una sola vittoria per l’attuale tecnico della Lazio