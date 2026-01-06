Lazio Fiorentina, la mossa a sorpresa di Sarri contro i viola: ecco di cosa si tratta - Lazio News 24

Lazio Fiorentina, il tecnico biancoceleste pensa a questa mossa a sorpresa in vista della sfida casalinga in programma domani sera

La Lazio si prepara a vivere una delle notti più complicate della sua stagione. Dopo il durissimo colpo subito tra le mura amiche contro il Napoli, i biancocelesti devono immediatamente voltare pagina per non perdere contatto con le zone nobili della classifica. L’occasione del riscatto è fissata per domani sera alle 20:45, quando allo Stadio Olimpico arriverà la Fiorentina per la 19ª giornata di Serie A. Tuttavia, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Maurizio Sarri si trova a dover gestire un vero e proprio rompicapo tattico dovuto alle pesantissime assenze.

Emergenza attacco Lazio: chi giocherà nel ruolo di centravanti?

Il problema principale risiede nel cuore del reparto offensivo. Per la prima volta in stagione, la Lazio si ritrova senza un centravanti di ruolo disponibile. Con la cessione di Taty Castellanos e la squalifica di Noslin, unita all’assenza di Boulaye Dia impegnato con la propria nazionale in Coppa d’Africa, il vuoto al centro dell’attacco è diventato un caso nazionale. Sarri sta studiando una soluzione d’emergenza: al momento il favorito per agire da “falso nueve” è il veterano Pedro, in netto vantaggio nel ballottaggio con Cancellieri. Non è esclusa però una staffetta tra i due, con il possibile inserimento del giovane Isaksen sulla fascia destra per garantire ampiezza e velocità alla manovra.

Il centrocampo della Lazio tra rientri e sirene di mercato

Non c’è pace nemmeno in mediana, dove le dinamiche di campo si intrecciano con quelle del calciomercato. La buona notizia riguarda il recupero di Matias Vecino: il centrocampista ha smaltito la febbre che lo aveva costretto al forfait contro gli azzurri ed è pronto a riprendersi il posto. La sua presenza è fondamentale, soprattutto perché la posizione di Guendouzi è diventata improvvisamente incerta. Il francese è infatti nel mirino del Fenerbahce e, qualora la trattativa dovesse chiudersi in tempi record, sarebbe proprio l’uruguaiano a rilevare il suo posto sul centro-destra. Una situazione in divenire che tiene i tifosi della Lazio con il fiato sospeso fino alle ore immediatamente precedenti il match.

Difesa e infermeria: le ultime scelte per la Lazio di Sarri

Anche la linea difensiva dovrà cambiare pelle a causa delle decisioni del giudice sportivo. Per sostituire lo squalificato Marusic, toccherà a Manuel Lazzari presidiare la corsia destra, con il compito di spingere e creare superiorità numerica. In panchina si rivedrà ancora Nicolò Rovella: il regista sta ultimando il suo percorso di recupero atletico dopo un periodo di stop. Sebbene non sia ancora pronto per una maglia da titolare, il suo rientro a pieno regime è previsto tra una settimana, offrendo a Sarri un’arma fondamentale per la regia biancoceleste in vista del girone di ritorno.

