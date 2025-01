Share the Good e Quiet Room: le iniziative in occasione di Lazio Fiorentina all’Olimpico

Anche in occasione di Lazio Fiorentina non mancheranno le iniziative di beneficenza dei biancocelesti: i dettagli su Share the Good e Quiet Room

Anche in Lazio Fiorentina non mancheranno le iniziative di beneficenza dedicate ai più bisognosi da parte della società biancoceleste. Di seguito il comunicato sulle iniziative Share the Good e Quiet Room.

COMUNICATO – «Di seguito le iniziative previste per Lazio-Fiorentina.

SHARE THE GOOD

Come in tutte le gare interne, volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione Lazio saranno presenti nei tre punti dello stadio (via dei Gladiatori – Obelisco – Via Nigra, verso Piazzale Dodi) per accogliere i tifosi che vorranno donare alimenti a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali di Roma.

QUIET ROOM

Sarà presente un gruppo di 20 ragazzi dell’Associazione ANGSA Lazio con spettro autistico di secondo grado (grave) con i rispettivi accompagnatori. Così come in precedenza, anche in questa occasione saranno ospitati nella QUIET ROOM dello stadio».