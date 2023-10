Lazio-Fiorentina, inizia la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

Lazio-Fiorentina, a pochi giorni dalla sfida casalinga contro la formazione toscana inizia la vendita dei biglietti: tutte le informazioni

Domani la Lazio torna in campo per sfidare il Sassuolo di Dionisi dopo la sosta per la Nazionale. Ma all’orizzonte si intravede anche la gara casalinga contro la Fiorentina,e per l’occasione il club biancoceleste ha disposto la vendita dei tagliandi per il match con la formazione di Italiano.

A partire da oggi, è aperta la vendita dei biglietti per Lazio-Fiorentina, per quanto riguarda il costo per la Curva Nord e Maestrelli e per i Distinti Sud Est è di €40, invece la Tribuna Tevere è tra i 50 e i 110 euro. I biglietti si potranno acquistare nei punti vendita VivaTicket.