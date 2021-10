Gol Pedro, il numero 9 sblocca il risultato di Lazio Fiorentina VIDEO

Un lampo al ’53 di Lazio-Fiorentina. È il gol di Pedro che sblocca una partita tiratissima tra le due squadre. L’attaccante concretizza il dialogo perfetto tra Immobile e Milinkovic: il serbo aggancia, cambia gioco aprendo sulla sinistra dove, a rimorchio, arriva lo spagnolo e insacca la sfera sotto all’incrocio con un tiro potentissimo.

PEDRO WITH THE GOAL AGAINST FIORENTINA pic.twitter.com/WIWUNmGRjB

