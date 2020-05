Lazio, Fiore: «Tutta la rosa lotterà per vincere lo scudetto»

Stefano Fiore, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha parlato della lotta scudetto in caso di ripresa del campionato

L’ex giocatore della Lazio, Stefano Fiore, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia dove ha detto la sua sulla sfida scudetto se la Serie A dovesse ripartire:

«Finalmente stiamo tornato piano piano alla vita. Speriamo che nelle prossime ore le notizie saranno ancor più positive. La ripartenza del calcio è fondamentale sotto l’aspetto economico, ma non solo. Sarebbe anche un bel segnale nei confronti della situazione attuale. Giusto che tutto si risolva sui campi da gioco e non nei tribunali. Situazione comunque complicata, molti giocatori sono in scadenza di contratto e non è stato fatto nulla a riguardo, gli scenari plausibili sono svariati. Si tratta pur sempre di professionisti ma nella testa qualcosa può cambiare. Probabilmente dovrà intervenire la UEFA, altrimenti dal 30 giugno rischiano un po’ tutti. Lazio? Nei panni dei giocatori penserei sia allo scudetto che al contratto in scadenza. Alle volte non importa quello che c’è in ballo ma conta di più il proprio futuro. In questo momento i biancocelesti hanno qualcosa di bello a cui pensare, quindi credo che tutta la rosa lotterà per trionfare».