Lazio, 1-1 col Bruges, in Europa torna il segno X: non accadeva dal 2018

La Lazio torna a pareggiare in Europa dopo una vita.

A Bruges la Lazio di Inzaghi fa 1-1 ed interrompe una striscia di 5 sconfitte esterne consecutive in Europa. Non riesce a vincere per la prima volta nella storia in terra belga, ma c’è comunque da sorridere data l’emergenza in cui versava la compagine biancoceleste. La Lazio non pareggiava nelle competizioni europee addirittura dal marzo 2018, all’epoca si giocava in Europa League e il pareggio per 2-2 in casa con la Dinamo Kiev avrebbe poi portato al passaggio del turno se abbinato alla vittoria in Ucraina. Da allora gli uomini di Inzaghi avevano collezionato solo vittorie e sconfitte.