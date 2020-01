Lazio, Filippo Inzaghi: «Simone è uno dei migliori in Europa»

Super Pippo Inzaghi attualmente allena il Benevento in Serie B e, al Corriere della Sera, racconta come vede il fratello Simone alla Lazio

In campo ha sicuramente vinto di più, conquistando record su record, ma in panchina Pippo deve imparare dal fratello Simone. Tra i due Inzaghi non c’è rivalità, anzi: si spalleggiano sempre ed entrambi sono contenti dei successi dell’altro.

Filippo, con il suo Benevento, sta ottenendo risultati strabilianti ed allora, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex bomber del Milan racconta come sta vivendo il percorso del fratello alla guida della Lazio. Il numero nove per eccellenza ha detto: «Simone non è un modello per me, ma per tantissimi allenatori. E’ uno dei migliori in Europa: chi ha ottenuto risultati come i suoi?». Parlando di Lazio si è espresso così: «Se può vincere lo Scudetto? Raggiungerebbe un traguardo straordinario già qualificandosi per la Champions League». Poi una battuta sul bomber biancoceleste: «L’attaccante che mi piace di più? Il numero uno è Immobile».