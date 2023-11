Lazio-Feyenoord, il gesto da leader di Immobile: lo ha fatto prima della partita

Lazio-Feyenoord, il bomber carica l’ambiente a poche minuti dalla gara contro gli olandesi con un gesto forte non passato inosservato

La gara di questa sera tra Lazio-Feyenoord, è fondamentale per il destino in Champions dei biancocelesti di Sarri al contrario di quello che sosteneva il comandante. Per questo motivo Immobile da leader quale lui è, si è preso la squadra intorno a lui caricandola con un discorso motivazionale in modo di spronare l’ambiente