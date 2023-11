Lazio-Feyenoord, ecco cosa dicono i bookmakers: quote e pronostici. I biancocelesti sono al primo grande bivio della stagione

Nonostante il periodo della Lazio non sia degli migliori Betclic nutre un leggero ottimismo. La quota della vittoria dei capitolini è di 2,55 euro (per Sisal 2,50) a fronte del 2,71 degli olandesi. Il pareggio invece è pagato 3,48 euro.

A prescindere dall’esito finale tra le altre combinazioni interessanti c’è quella relativa al risultato esatto e all’Under e Over 2,5. Nel primo caso il 4-2, risultato con cui è finito il match dello scorso anno in Europa League è quotato a 90 euro. La possibilità di assistere ad un match con almeno tre gol vale 1,73 euro mentre la possibilità contraria ha una quota di 2,04 euro. Per quanto riguarda le gerarchie nel girone E, secondo le quote di Betclic, l’Atletico Madrid resta favorito per la conquista del primo posto con quota 1.65. Subito dietro il Feyenoord, a 3.50 e a seguire la Lazio, a 4.75. Il Celtic è quotato addirittura a 25.00