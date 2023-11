Lazio Feyenoord clamoroso: Olimpico mezzo vuoto. Svelato il motivo del rincaro biglietti di Lotito

Lazio-Feyenoord, si prevede un Olimpico semi vuoto in vista della sfida contro gli olandesi: ecco il motivo

La richiesta di Maurizio Sarri di avere un Olimpico infernale per la gara di domani sera in Champions League tra Lazio e Feyenoord rischia di rimanere inevasa. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, al momento sono poco più di 10mila i tagliandi acquistati.

Il numero va aggiunto ai circa 21mila abbonati per un totale che si attesta intorno ai 32mila spettatori e che difficilmente salirà nelle prossime 24-36 ore. I motivi sono sostanzialmente due: lo scarso rendimento della squadra di Sarri rispetto allo scorso anno e (soprattutto) il rincaro dei prezzi voluto da Lotito. Un aumento che però, al netto delle parole del patron sulla volontà di non svalutare il marchio, dovrebbe pure essere giustificato dai risultati. E così la possibilità di un Olimpico tutto a tinte biancocelesti (è stata vietata la trasferta ai tifosi olandesi) rischia clamorosamente di sfumare.