Lazio, Fernando Orsi su Baroni: «Penso che abbia superato l’esame e merita di essere riproposto anche l’anno prossimo»

Lazio, Fernando Orsi prende le parti di Marco Baroni in vista del finale di questa stagione di Serie A: cos’ha dichiarato sul tecnico

I capitolini si trovano a -2 punti dalla zona che le permetterebbe di qualificarsi alla prossima Champions League. Questo traguardo è stato sottolineato anche da Fernando Orsi nel suo intervento a RadioRadio. In particolare si è soffermato sul lavoro svolto dall’ex tecnico del Verona nel suo periodo da allenatore biancoceleste. Ecco quindi cosa ne pensa Orsi sulla Lazio di Baroni:

BARONI: «Mah, io non so cosa si aspettavano da Baroni… Se da Baroni si aspettavano la Champions League, è ovvio che se non la conquistano devono metterla in discussione. Ma se ci si aspettava un’annata dove potesse dimostrare di poter allenare una delle squadre più importanti d’Italia, penso che abbia superato l’esame perché. Se a quattro domeniche dalla fine, la Lazio è ancora in corsa per la Champions, a soli 2 punti, vuol dire che il lavoro fatto è stato buono. Poi dopo sì, ci sono stati degli errori di inesperienza, nonostante l’età. Però quest’anno tutte le componenti della Lazio hanno sbagliato qualcosa: dalla società, ai giocatori, passando all’allenatore. Ma parlando di Baroni nello specifico, credo che abbia superato pienamente l’esame, e che quindi si meriti di essere riproposto anche l’anno prossimo per proseguire con questo progetto.»