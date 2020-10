Lazio, Fares da titolare a Marassi con la Sampdoria

Fares ci sarà a Marassi con la Sampdoria.

Come anticipato dalla nostra redazione nella giornata di ieri Mohamed Fares è pronto a prendersi la fascia sinistra a Marassi contro la Sampdoria. Non hanno trovato conferme a Formello le voci che erano rimbalzate dall’Algeria che parlavano di dolori all’adduttore e ad un ginocchio per un esterno che in carriera è stato vittima di diversi infortuni gravi. Qualora dovesse riuscire a terminare la gara di Genova, sarà riproposto anche con il BVB martedì nel debutto europeo.