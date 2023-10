Lazio, l’ex Milinković-Savić pentito dell’Arabia? Dall’Inghilterra sicuri

L’ex Lazio Milinković-Savić e non solo, la passata campagna acquisti dell’Arabia è stata faraonica, eppure ora sta cambiando qualcosa

Dall’Inghilterra ormai non hanno più alcun dubbio. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano britannico The Sun un numero importante dei giocatori che nella passata estate sono passati dall’Europa all’Arabia Saudita si sarebbero pentiti del loro trasferimento.

Chissà dunque se anche l’ormai ex Lazio Sergej Milinković-Savić sia tra questi calciatori (gli inglesi non smentiscono e non confermano sul serbo). Quel che è certo è che non sarebbero pochi i “paperoni d’Arabia”, che malgrado le cifre faraoniche incassate anelano in un ritorno nel Vecchio Continente.