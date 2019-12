Lazio, l’ex Carrizo vicino al Gimnasia La Plata di Maradona

Lazio, l’ex portiere Juan Pablo Carrizo avrebbe la possibilità di giocare nel Gimnasia La Plata di Maradona secondo CieloSports

Possibile opportunità per Juan Pablo Carrizo: l’ex portiere biancoceleste potrebbe giocare nella Gimnasia La Plata di Diego Armando Maradona. Dopo le esperienze alla Lazio, al Catania e all’Inter tra Messico e Paraguay, la carriera dell’argentino potrebbe avere una svolta. Secondo quanto riporta CieloSports infatti l’estremo difensore del Cerro Porteño avrebbe rescisso il contratto di un anno col club per accettare probabilmente l’offerta della squadra del Pibe de Oro per tornare nella sua Argentina.