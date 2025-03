Lazio Europa League, la UEFA vieta ai tifosi di partecipare

I tifosi della Lazio non potranno sostenere i propri beniamini nella sfida di ritorno contro il Viktoria Plzen: la spiegazione della UEFA

La prossima partita di Europa League della Lazio non sarà di certo una partita qualunque per i biancocelesti. Sulle spalle della squadra di Baroni c’è il peso di dove ottenere una qualificazione contro una squadra più modesta ma priva di due titolari come Gigot e Rovella.

Questa non si tratta dell’unica mutilazione delle aquile che dovranno fare a meno anche del sostegno dei tifosi. Come comunicato dalla UEFA infatti i tifosi non potranno prendere parte alla trasferta per alcuni comportamenti assunti nella sfida d’andata. In particolare, come riportato da Tuttomercatoweb, s’accusano di accensione di fuochi d’artificio e di c comportamenti razzisti e/o discriminatori. Tale condotta è costata anche una multa di di 3.250€.