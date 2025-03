Squalifica Rovella, il centrocampista biancoceleste escluso dalle prossime due sfide europee: il motivo - Lazio News 24

Il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella dovrà rimanere in tribuna per le due prossime sfide europee: le ultime

Nicolò Rovella non farà parte dei prossimi impegni europei dei biancocelesti. Questa decisione è arrivata ufficialmente dalla UEFA che ha sanzionato l’italiano per grave gioco violento durante la sfida d’andata contro il Viktoria Plzen. Il classe 2001 dovrà quindi rinunciare non solamente al match di ritorno contro i cechi, bensì anche all’eventuale match d’andata dei quarti di finale di Europa League. La Lazio, per quanto riguarda la prima sfida, dovrà fare a meno anche di Gigot.