Lazio, l’Europa League per ripartire: Baroni ci è sempre riuscito

Lazio sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus, una gara che lascia l’amaro in bocca per diversi motivi. Ora però c’è subito l’Europa League

Il risultato e l’andamento di Juventus Lazio ha lasciato l’amaro in bocca in casa biancoceleste per diversi motivi. Ora però la squadra di Baroni deve pensare al match di Europa League in programma giovedì 24 ad Enschede contro il Twente.

Fino a questo momento in stagione i biancocelesti hanno sempre risposto dopo una sconfitta con un risultato positivo. Dopo Udine c’è stato il pareggio con il Milan, dopo Firenze il netto 0-3 contro la Dinamo Kiev. Lo stesso dovrà provare a fare tra qualche giorno in Olanda.