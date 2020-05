Lazio eSports, fabio_ulous e RaissForever_10 battono il Genoa

La Lazio eSports ha affrontato in amichevole il Genoa sia su FIFA20 che su PES2020. Sono arrivate due vittorie per i biancocelesti

Nel pomeriggio la Lazio eSports ha affrontato il Genoa in un’amichevole sia su FIFA20 che su PES2020, tutto mandato in onda sul canale Twitch. La prima gara si è disputata sul gioco di EA. Fabio_ulous era partito in svantaggio, ma poi è riuscito a ribaltare il risultato e vincere per 2-1.

La seconda sfida, che ha visto protagonista per i biancocelesti RaissForever_10, è stata più complicata. Sul videogame targato Konami, il Pro player laziale è riuscito ad acciuffare il pareggio sul finale, riuscendo ad andare ai supplementari con il risultato sul 2-2. Durante la mezz’ora aggiuntiva sono state segnate altre due reti (una per parte), che però non hanno cambiato le sorti del match. Ai calci di rigore è stata decisa la sfida: dopo vari errori, la Lazio è riuscita ad avere la meglio per 2-1.