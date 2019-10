Lazio, esodo al Celtic Park: ecco quanti saranno i tifosi biancocelesti a Glasgow

Saranno circa 1500 i tifosi che seguiranno la Lazio nell’importante trasferta d’Europa League a Glasgow contro il Celtic

La Lazio affronterà domani il Celtic in un importante match d’Europa League. L’impianto sportivo scozzese sarà colorato di bianco e verde, vista la grande affluenza dei tifosi locali, ma anche i biancocelesti si faranno sentire. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la squadra di Inzaghi potrà contare sul supporto di circa 1500 sostenitori, che raggiungeranno Glasgow. In totale, invece, gli spettatore saranno poco più di 60 mila. Già comunicato, infine, il percorso che i capitolini dovranno compiere per arrivare allo stadio.