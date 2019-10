Celtic-Lazio, le informazioni della società per i tifosi in trasferta

Ecco tutte le informazioni da parte della Lazio

CELTIC-LAZIO – «L’UEFA, la polizia italiana e quella scozzese hanno innalzato il livello di rischio dell’incontro e pertanto si auspica che la tifoseria laziale in viaggio per Glasgow osservi le indicazioni della polizia locale e qui di seguito riassunte. Glasgow, città vittoriana e industriale, è la più popolosa della Scozia e la quarta città più grande del Regno Unito e si trova sul fiume Clyde nelle Lowlands centro occidentali. È considerata essere la capitale economica della Scozia ed è la terza città britannica per numero di turisti stranieri dopo Londra ed Edimburgo. Qui si trova la sede della quarta più antica università della Gran Bretagna, la University of Glasgow, fondata nel 1451. Nell’elegante cornice architettonica di Glasgow sono situate alcune tra le più belle strade di negozi di tutto il Regno Unito, che rendono la città un vero e proprio paradiso dello shopping. Per accedere in territorio britannico è sufficiente l’esibizione del passaporto o della carta di identità valida per l’espatrio. Per ragioni di sicurezza la vendita dei biglietti del settore ospiti terminerà martedì 22 ottobre 2019 e non sarà possibile acquistare biglietti in Scozia. Rammentiamo a coloro i quali avessero intenzione di mettersi in viaggio sprovvisti di biglietto che il Celtic Park è da tempo esaurito in ogni ordine di posto. Il giorno della gara, per ragioni di sicurezza, si rende necessario il concentramento dell’intera tifoseria laziale presso il meeting point organizzato in Merchant Square in the Merchant City area of Glasgow. Il meeting point è situato nelle vicinanze dello stadio che potrà essere raggiunto in corteo in circa 30 minuti di camminata».