Lazio, era il 30 ottobre 2011: il club celebra il centesimo gol di Rocchi in biancoceleste -FOTO. Il ricordo del club

Era il 30 ottobre 2011, quando la Lazio espugnò Cagliari per 0-3, come ricorda il club sui propri canali ufficiali.

RICORDO DEL CLUB– «Era il 30 ottobre 2011, quando la Lazio espugnò Cagliari per 0-3. Proprio in terra sarda, l’ex centravanti biancoceleste Tommaso Rocchi trovò la sua centesima rete con l’Aquila sul petto. Il 30 ottobre del 2011, infatti, nel match disputato al Sant’Elia contro il Cagliari, l’attaccante veneziano siglò il gol del definitivo 0-3. Prima dell’ex Empoli, anche Lulic e Klose trovarono la via del gol portando i biancocelesti momentaneamente sullo 0-2».