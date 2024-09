Lazio Empoli, parte la VENDITA dei TAGLIANDI: info e prezzi

Parte la vendita dei tagliandi per Lazio Empoli, gara in programma allo Stadio Olimpico domenica 6 ottobre alle ore 15.00

COMUNICATO – «S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di lunedì 30 settembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Serie A Enilive Lazio-Empoli, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

– Via dei Gladiatori per i biglietti Media – Sponsor Hospitality – Tribuna D`Onore – Autorità e Tribuna Monte Mario;

– Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;

– Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;

– Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

– Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord – Distinti Nord Est e Nord Ovest – Tribuna Tevere.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.)cliccando qui.

Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 11:00 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra – Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria