Lazio Empoli, Tudor domani punta a quel record che dura da 20 ANNI: di che si tratta

Lazio Empoli, domani pomeriggio il tecnico croato punta con decisione ad un record che dura da ben 20 anni in biancoceleste: i dettagli

Ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, tra 24 ore esatte la Lazio torna in campo per la partita casalinga contro l’Empoli fondamentale per il pass in Europa League, ma non solo. Contro i toscani infatti sarà speciale e fondamentale anche per Igor Tudor.

Il tecnico croato infatti nella gara di domani che apre la domenica di serie A, punta ad un record prestigioso che dura da ben 20 anni ossia le quattro vittorie consecutive in casa da allenatore biancoceleste. A detenere ancora il record è Delio Rossi, il quale riuscì a vincere le prime quattro partite nel lontano 2005